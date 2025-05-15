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15 травня 2025, 14:12

Поліція перевіряє заяви про булінг і побори в одеському ліцеї

15 травня 2025, 14:12
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В одному з навчальних закладів Одеси поліція розпочала перевірку після появи у соціальних мережах відеозвернення матері учня, яка стверджує про систематичне цькування її сина та вимагання грошей у закладі

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили звернення жінки, яка розповіла про побиття її сина іншими учнями на уроці фізкультури ще на початку навчального року.

За її словами, вчитель фізичного виховання не реагував на інцидент.

"40 хвилин дитину били, і він не реагував. Була написана заява, зняті побої. Директор попросила нас забрати заяву і перевела сина в інший клас. Там стало ще гірше", — розповіла мати хлопчика Юлія.

Жінка також повідомила про побори в ліцеї та заявила, що навіть після звернення до Департаменту освіти Одеської міськради та перевірки ситуація не змінилася. З її слів, після короткого періоду спокою цькування поновилося, а в дитини знову з’явилися синці.

Мама хлопчика звернулася також до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з проханням втрутитися.

Поліція, попри відсутність офіційної заяви від постраждалої сторони, зареєструвала відомості про можливі правопорушення та розпочала перевірку.

За її результатами буде ухвалене процесуальне рішення.

Нагадаємо, у Дніпрі суд розглядав справу про цькування школярки.

Раніше на Житомирщині оголосили про підозру педагогу одного з ліцеїв. Це сталось після того, як чоловік вдарив долонею одного з учнів.

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