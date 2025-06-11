У Львові скутер збив літню жінку: її госпіталізували
У Львові внаслідок наїзду скутера травмована літня жінка – правоохоронці встановлюють обставини події
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 10 червня на проспекті Свободи.
За попередніми даними, 27-річний львів’янин, керуючи скутером Honda Dio, здійснив наїзд на 80-річну місцеву мешканку, яка йшла тротуаром.
Унаслідок наїзду пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до медичного закладу.
Поліція встановлює всі обставини події.
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