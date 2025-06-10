Жахливий теракт у австрійській школі: 11 загиблих унаслідок стрілянини
Внаслідок нападу загинули 11 осіб, серед них учні та вчителі
Про це повідомляє австрійське видання Krone, передає RegioNews.
Унаслідок нападу загинули 11 осіб. Серед них – учні та вчителі, які перебували у навчальному закладі під час трагедії.
Декілька інших людей отримали тяжкі травми. За попередньою інформацією, причиною стрілянини могла бути помста за булінг. За даними поліції, підозрюваний здійснив самогубство у шкільній вбиральні після того, як скоїв напад.
Правоохоронці наразі встановлюють обставини трагедії та мотиви злочинця. На місці події працюють слідчі та медичні служби. Місцева влада висловила співчуття родинам загиблих та закликала громадян до спокою.
Нагадаємо, поліція перевіряє заяви про булінг і побори в одеському ліцеї.
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