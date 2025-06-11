Во Львове школьники принесли в школу пневматическое оружие

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В среду, 11 июня, во Львове дети принесли в школу пневматический пистолет. Полиция выясняет обстоятельства происшествия

Об этом в комментарии 24 Канала сообщила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская, передает RegioNews.

С утра в местных телеграмм-каналах появилась информация, что школьники принесли оружие в учебное заведение и якобы испытывали его на одноклассниках. В полиции подтвердили начало проверки.

"По состоянию на сейчас начали проверку. Устанавливаем, что это за школа и был ли такой факт", – отметила Добровольская.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными к тому, что носят в школу их дети, и объяснять им возможную опасность таких действий.

Напомним, на днях в одной из школ Австрии произошла ужасная стрельба. В результате нападения погибли 11 человек. Среди них – учащиеся и учителя, которые находились в учебном заведении во время трагедии.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет заявления о буллинге и поборах в одесском лицее.