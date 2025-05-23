Аварія у Львові: зіткнулися чотири машини, є постраждалі

фото: Національна поліція

У п'ятницю, 23 травня, близько 13:20 на вулиці Шевченка у мікрорайоні Рясне у Львові сталося зіткнення чотирьох автомобілів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі УАЗ 3909, яким керував 64-річний львів'янин, BMW 328 під керуванням 23-річного мешканця Львівського району, Ford Focus, яким керував 51-річний житель Миколаївської області та Seat Cordoba під керуванням 55-річного львів'янина.

Внаслідок ДТП травми отримали водій УАЗ, його пасажир — 44-річний львів'янин, а також водій BMW.

Наразі медики уточнюють їхній стан.

На місці події працюють слідчо-оперативна група.

Поліція встановлює всі обставини інциденту та вирішує питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, на Житомирщині водій збив пенсіонера на смерть та втік з місця події.

Раніше на Прикарпатті вантажіка перекинулась в кювет, водія затисло в кабіні.