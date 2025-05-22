Смертельна ДТП на Полтавщині: водій збив пішохода
На Полтавщині розслідують смертельну аварію. Відомо, що жертвою став 34-річний місцевий житель
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 21 травня близько 23:30 поблизу села Зеленківка Чутівської громади. 21-річний водій RENAULT наїхав на 34-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.
"Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Одещині сталась смертельна ДТП. Водій Opel не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав з дороги в кювет. Внаслідок аварії загинули 45-річний водій та його 34-річна пасажирка.
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