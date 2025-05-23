На Одещині водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув
За фактом смертельної ДТП в Одеській області слідчі розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
У четвер, 22 травня, в одному з сіл Балтської територіальної громади було виявлено тіло 48-річного місцевого чоловіка та автомобіль "Ford" з пошкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці встановили, що 38-річний водій авто, рухаючись вулицею, допустив наїзд на односельця, який перебував на проїзній частині. В подальшому водій перемістив потерпілого в багажник, перевіз в інше місце і кинув у зарості.
Поліцейські розшукали та затримали водія. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був п’яний.
Зловмиснику загрожує до 10-ти років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Одещині.