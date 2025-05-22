Збив на смерть та втік: на Житомирщині затримали водія, який вчинив смертельну ДТП
На Житомирщині водій збив пенсіонера на смерть. Тепер водію загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 21 травня на автодорозі "Київ-Чоп". Правоохоронці затримали підозрюваного у смертельному ДТП. Водій, який здійснив наїзд на пенсіонера та втік з місця події, їхав у напрямку Звягеля. На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Слідчі розшукали водія Renault. Ним виявився 59-річний житель Луцька. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 20 травня на цій же трасі сталась інша смертельна аварія. Тоді водій вантажівки MAN опустив зіткнення з "Mercedes", який знаходився на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП загинула жінка.
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