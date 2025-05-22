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На Житомирщині водій збив пенсіонера на смерть. Тепер водію загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 21 травня на автодорозі "Київ-Чоп". Правоохоронці затримали підозрюваного у смертельному ДТП. Водій, який здійснив наїзд на пенсіонера та втік з місця події, їхав у напрямку Звягеля. На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Слідчі розшукали водія Renault. Ним виявився 59-річний житель Луцька. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 20 травня на цій же трасі сталась інша смертельна аварія. Тоді водій вантажівки MAN опустив зіткнення з "Mercedes", який знаходився на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП загинула жінка.