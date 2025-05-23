Авария во Львове: столкнулись четыре машины, есть пострадавшие
В пятницу, 23 мая, около 13:20 на улице Шевченко в микрорайоне Рясне во Львове произошло столкновение четырех автомобилей
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, аварию вызвали водители этих транспортных средств: 64-летний львовянин (УАЗ), 23-летний житель Львовского района (BMW), 51-летний житель Николаевской области (Ford Focus) и 55-летний львовянин (Seat Cordoba).
В результате ДТП травмы получили водитель УАЗ, его пассажир — 44-летний львовянин, а также водитель BMW.
В настоящее время медики уточняют их состояние.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и решает вопросы правовой квалификации.
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