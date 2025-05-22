На Прикарпатті вантажіка перекинулась в кювет: водія затисло в кабіні
ДТП сталася 21 травня близько 23:40 в місті Болехів Калуського району за участю вантажного автомобіля
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники деблокували постраждалого водія з салону вантажівки.
Також на місці події надзвичайники від’єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання можливому загорянню.
Усі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 20 травня на Донеччині зіткнулися дві вантажівки. Один з водіїв опинився заблокованим в кабіні, його визволили рятувальники.
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