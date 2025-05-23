Фото: ДСНС

На Вінниччині рятувальники деблокували чоловіка з потрощеної автівки. На жаль, водій вже був без ознак життя

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Вранці за межами селища Дяківці Літинської громади сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії в понівеченому салоні позашляховика затисло водія. Рятувальники деблокували чоловіка, але, на жаль, він був без ознак життя.

Причини аварії будуть з'ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині 21-річний водій RENAULT наїхав на 34-річного пішохода. На жаль, потерпілий загинув на місці.