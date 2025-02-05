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05 лютого 2025, 07:10

Замах на життя військового має каратися довічним ув’язненням, — Садовий

05 лютого 2025, 07:10
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фото: Главком
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В Україні замах на життя військовослужбовця має каратися довічним позбавленням волі

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Він наголосив, що військові ризикують своїм життям заради країни. Тому ніхто взагалі не має права навіть подумати про найменшу агресію щодо людей, які захищають Україну.

"На мою думку, замах на життя військового, так само як і вбивство, має каратися довічним ув’язненням.

Очевидно, що спроби спровокувати конфлікт між військовими та цивільними — це мрія ворога. Нашою відповіддю має стати жорстка реакція суспільства, кримінальна відповідальність і ще більше донатів на Збройні Сили України", — закликав Андрій Садовий.

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї у місті Пирятин. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Також того дня у Рівненському ТЦК пролунав вибух. Відомо про одну загиблу людину, шестеро отримали поранення.

Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області.

Як відомо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Він закликав до "жорсткої реакції".

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