Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало до "жорсткої реакції" на вбивства військових ТЦК
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Він закликав до «жорсткої реакції»
Про це він написав у Телеграмі, передає RegioNews.
На думку Драпатого, збройні напади на військових ТЦК — це продовження "наростальної хвилі зневаги до захисників України", яка, за його словами, раніше виражалась через приниження військових.
Він вважає, що убивство працівника ТЦК і напад на сам військкомат — це "свавілля проти військових", якому немає виправдання. Також командувач Сухопутних військ ЗСУ закликав до "блискавичної та жорсткої реакції влади".
"Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість", - написав він.
Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині чоловік застрелив працівника ТЦК. Його затримали.
Як повідомлялось, у Рівному підірвали будівлю ТЦК. Внаслідок вибуху загинула одна людина.