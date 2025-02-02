Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало до "жорсткої реакції" на вбивства військових ТЦК

фото: Facebook / Сухопутні війська ЗСУ

Про це він написав у Телеграмі, передає RegioNews.

На думку Драпатого, збройні напади на військових ТЦК — це продовження "наростальної хвилі зневаги до захисників України", яка, за його словами, раніше виражалась через приниження військових.

Він вважає, що убивство працівника ТЦК і напад на сам військкомат — це "свавілля проти військових", якому немає виправдання. Також командувач Сухопутних військ ЗСУ закликав до "блискавичної та жорсткої реакції влади".

"Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість", - написав він.

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині чоловік застрелив працівника ТЦК. Його затримали.

Як повідомлялось, у Рівному підірвали будівлю ТЦК. Внаслідок вибуху загинула одна людина.