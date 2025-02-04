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04 лютого 2025, 12:11

Полтавський фітнес-тренер сяде на 6 років за образи військових

04 лютого 2025, 12:11
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фото: інтернет-видання Полтавщина
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У Полтаві колишнього фітнес-тренера Романа Заволоку засудили до 6 років ув'язнення за образи військових та напад на правоохоронця

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ

Окрім того, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, а під час затримання чинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Засудженому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Як відомо, в 2023 році вмережі з'явилося відео, де фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока обізвав пораненого військового "придурком" та плюнув на нього.

Усі деталі справи - за посиланням.

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї у місті Пирятин.Також того дня у Рівненському ТЦК пролунав вибух. Відомо про одну загиблу людину, шестеро отримали поранення.

2 лютого ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області.

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Полтава Роман Заволока фітнес-тренер в'язниця ТЦК військові
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