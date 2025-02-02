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02 лютого 2025, 22:28

Вибух біля ТЦК у Павлограді: що відомо

02 лютого 2025, 22:28
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фото: поліція
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Біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області ввечері 2 січня стався вибух

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Близько 18:40 здетонував невстановлений предмет. Внаслідок вибуху отримав чоловік.

Як розповіли в обласному ТЦК та СП, його стан лікарі оцінюють як легкий.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту.

Нагадаємо, 1 лютого в місті Рівному стався вибух у ТЦК та СП. Загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

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