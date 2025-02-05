Покушение на жизнь военного должно караться пожизненным заключением, — Садовый

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В Украине покушение на жизнь военнослужащего должно караться пожизненным лишением свободы

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что военные рискуют своей жизнью ради страны. Поэтому никто вообще не имеет права даже подумать о малейшей агрессии в отношении людей, защищающих Украину.

"По моему мнению, покушение на жизнь военного, равно как и убийство, должно караться пожизненным заключением.

Очевидно, что попытки спровоцировать конфликт между военными и гражданскими – это мечта врага. Нашим ответом должна стать жесткая реакция общества, уголовная ответственность и еще большее число донатов на Вооруженные Силы Украины", — призвал Андрей Садовый.

Напомним, 1 февраля в Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который убил военного ТЦК из охотничьего оружия в городе Пирятин. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также в тот день в Ровенском ТЦК раздался взрыв. Известно об одном погибшем человеке, шестеро получили ранения.

Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Как известно, командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый осудил случаи убийств военнослужащих территориальных центров комплектования. Он призвал к "жесткой реакции".