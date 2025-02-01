Поліція розповіла деталі затримання чоловіка, який застрелив військовослужбовця ТЦК

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Поліція затримала чоловіка, який на АЗС застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК з рушниці, заволодів його автоматом та разом зі співучасником втік з місця події

Про це повідомила Поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Зазначається, що місцезнаходження нападників встановили упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів.

"З метою оперативного затримання озброєних злочинців ми негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин оперативно-розшукових заходів ми встановили місцезнаходження нападників. Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано", – розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник - мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили.



Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, на автозаправній станції в м. Пирятин, що на Полтавщині під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомив здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також ми повідомляли, що в січні в Харкові двоє чоловіків та жінка напали на бус співробітників ТЦК.