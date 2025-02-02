Вбивство працівника ТЦК на Полтавщині: з'явилися нові подробиці

фото: ілюстративне

Правоохоронці повідомили про підозри двом жителям Полтавської області через вбивство військовослужбовця ТЦК на автозаправній станції у Пирятині

Як передає RegioNews про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури двом особам – жителям Лубен та Полтави повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 КК України)

Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого на заправці у Пирятині, де зупинився автобус з мобілізованими, напали та вбили військового ТЦК. Він входив у конвой, який супроводжував військовозобов'язаних. Через кілька годин підозрюваних затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у них боєприпаси та мисливську рушницю.

Як повідомлялось, у парламенті зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення правил мобілізації.