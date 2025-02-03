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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський закликав до повного та всебічного розслідування нападів на військових та закликав покарати винних

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, "насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме".

Він зазначив, що за короткий проміжок часу в Полтавській, Рівненській та Дніпропетровській області постраждали та загинули військовослужбовці ЗСУ.

"На Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі", - написав Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що в умовах повномасштабної війни захист держави неможливий без заходів мобілізації. Каже, в ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини.

Як відомо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий також засудив випадки вбивств військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Він закликав до "жорсткої реакції".

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї у місті Пирятин. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Також того дня у Рівненському ТЦК пролунав вибух. Відомо про одну загиблу людину, шестеро отримали поранення.

Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області.