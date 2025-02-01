Вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК: загинула людина

23 січня 2025

Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент

Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...