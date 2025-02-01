Вибух у будівлі Рівненського обласного ТЦК: загинула людина
У суботу, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що подія сталася сьогодні о 16:15.
Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події.
Нагадаємо, 1 лютого в місті Пирятин, що на Полтавщині застрелили військовослужбовця ТЦК. Інцидент стався на автозаправній станції в Пирятині під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.
Також відомо, що поліція затримала зловмисників упродовж кількох годин.
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