"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok

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Правоохоронці Львівщини перевіряють інформацію про травмування підлітків, які виготовляли саморобну вибухівку за інструкцією в соцмережі TikTok

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, в якій йшлось про те, що троє дітей потрапили до лікарні через небезпечний тренд, який поширюється у соціальних мережах. В усіх випадках саморобна "петарда" розірвалася перед обличчями дітей.

"Негайно дана подія була зареєстрована. Ювенальні поліцейські проводять перевірку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останній тиждень до лікарні у Львові ушпиталили трьох дітей, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка. Таку "петарду" діти робили за інструкцією в застосунку TikTok.

Як відомо, 13 січня на Полтавщині 14-річний хлопець на власному подвір’ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у нього в руках.

Раніше повідомлялося, що 3 січня в Запоріжжі двоє дітей постраждали від вибуху пляшки з саморобною сумішшю.