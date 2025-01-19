"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok
Правоохоронці Львівщини перевіряють інформацію про травмування підлітків, які виготовляли саморобну вибухівку за інструкцією в соцмережі TikTok
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, в якій йшлось про те, що троє дітей потрапили до лікарні через небезпечний тренд, який поширюється у соціальних мережах. В усіх випадках саморобна "петарда" розірвалася перед обличчями дітей.
"Негайно дана подія була зареєстрована. Ювенальні поліцейські проводять перевірку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останній тиждень до лікарні у Львові ушпиталили трьох дітей, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка. Таку "петарду" діти робили за інструкцією в застосунку TikTok.
Як відомо, 13 січня на Полтавщині 14-річний хлопець на власному подвір’ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у нього в руках.
Раніше повідомлялося, що 3 січня в Запоріжжі двоє дітей постраждали від вибуху пляшки з саморобною сумішшю.