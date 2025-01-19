13:45  18 січня
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки пошкоджений Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП
13:17  18 січня
На Буковині мікроавтобус на смерть збив двох пішоходів: чоловіка та 17-річну дівчину
11:45  18 січня
У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ракетний удар
UA | RU
UA | RU
19 січня 2025, 09:30

"Петарда" обпікає обличчя та розʼїдає шкіру: на Львівщині розслідують травмування дітей через тренд у TikTok

19 січня 2025, 09:30
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Львівщини перевіряють інформацію про травмування підлітків, які виготовляли саморобну вибухівку за інструкцією в соцмережі TikTok

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, в якій йшлось про те, що троє дітей потрапили до лікарні через небезпечний тренд, який поширюється у соціальних мережах. В усіх випадках саморобна "петарда" розірвалася перед обличчями дітей.

"Негайно дана подія була зареєстрована. Ювенальні поліцейські проводять перевірку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останній тиждень до лікарні у Львові ушпиталили трьох дітей, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка. Таку "петарду" діти робили за інструкцією в застосунку TikTok.

Як відомо, 13 січня на Полтавщині 14-річний хлопець на власному подвір’ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у нього в руках.

Раніше повідомлялося, що 3 січня в Запоріжжі двоє дітей постраждали від вибуху пляшки з саморобною сумішшю.

ушпиталення слідство діти підрив Нацполіція Львівська область травми TikTok вибухівка
Сина нардепа викрили на розкраданні грошей на Львівщині: що відомо
18 січня 2025, 18:31
У Львові ушпиталили трьох дітей, які зробили вибухівку за інструкцією в TikTok
17 січня 2025, 21:20
Сядеш надовго: СБУ пояснила, що чекає на підлітків, які працюють на Росію
16 січня 2025, 05:30
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Українська компанія допомагала Росії будувати лабораторії для розробки ядерної зброї
19 січня 2025, 10:00
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив колону російської техніки
19 січня 2025, 08:10
РФ вдарила "Іскандером" по громаді на Харківщині: є руйнування, постраждала жінка
19 січня 2025, 04:20
Ракетна атака на Запоріжжя: з-під завалів дістали тіло людини, кількість постраждалих зросла до 12
19 січня 2025, 01:40
Житель Харківщини багато років ґвалтував свою неповнолітню доньку: йому загрожує довічне
19 січня 2025, 00:05
У Києві посадовиця лікарні вимагала 5000 доларів з військового за підтвердження інвалідності
18 січня 2025, 19:10
Сина нардепа викрили на розкраданні грошей на Львівщині: що відомо
18 січня 2025, 18:31
На Одещині затримали трьох "військових" з Києва, які планували втекти за кордон
18 січня 2025, 17:52
Водійські права за 750 доларів: в Одесі затримали посередницю
18 січня 2025, 17:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »