"Петарда" обжигает лицо и разъедает кожу: на Львовщине расследуют травмирования детей из-за тренда в TikTok

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Правоохранители Львовщины проверяют информацию о травмировании подростков, создававших самодельную взрывчатку по инструкции в соцсети TikTok

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось, что трое детей попали в больницу из-за опасного тренда, который распространяется в социальных сетях. Во всех случаях самодельная "петарда" разорвалась перед лицами детей.

"Немедленно данное событие было зарегистрировано. Ювенальные полицейские проводят проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, за последнюю неделю в больницу во Львове госпитализировали троих детей, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка. Такую "петарду" дети делали по инструкции в приложении TikTok.

Как известно, 13 января в Полтавской области 14-летний парень на собственном дворе смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась у него в руках.

Ранее сообщалось, что 3 января в Запорожье двое детей пострадали от взрыва бутылки с самодельной смесью.