13:45  18 января
В Запорожье в результате ракетной атаки поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП
13:17  18 января
На Буковине микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов: мужчину и 17-летнюю девушку
11:45  18 января
В Кривом Роге возросло количество погибших из-за ракетного удара
UA | RU
UA | RU
19 января 2025, 09:30

"Петарда" обжигает лицо и разъедает кожу: на Львовщине расследуют травмирования детей из-за тренда в TikTok

19 января 2025, 09:30
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Львовщины проверяют информацию о травмировании подростков, создававших самодельную взрывчатку по инструкции в соцсети TikTok

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось, что трое детей попали в больницу из-за опасного тренда, который распространяется в социальных сетях. Во всех случаях самодельная "петарда" разорвалась перед лицами детей.

"Немедленно данное событие было зарегистрировано. Ювенальные полицейские проводят проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, за последнюю неделю в больницу во Львове госпитализировали троих детей, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка. Такую "петарду" дети делали по инструкции в приложении TikTok.

Как известно, 13 января в Полтавской области 14-летний парень на собственном дворе смешал бытовую химическую жидкость с водой, в результате чего она взорвалась у него в руках.

Ранее сообщалось, что 3 января в Запорожье двое детей пострадали от взрыва бутылки с самодельной смесью.

госпитализация следствие дети подрыв Нацполиция Львовская область травмы TikTok взрывчатка
Сына нардепа разоблачили на хищении денег на Львовщине: что известно
18 января 2025, 18:31
Во Львове госпитализировали троих детей, которые сделали взрывчатку по инструкции в TikTok
17 января 2025, 21:20
Сядешь надолго: СБУ объяснила, что ждет подростков, работающих на Россию
16 января 2025, 05:30
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Российская армия убила 3 жителей Херсонщины, 6 человек пострадали
19 января 2025, 10:33
Украинская компания помогала России строить лаборатории для разработки ядерного оружия
19 января 2025, 10:00
На Сумщине "Стальная Граница" уничтожила колонну российской техники
19 января 2025, 08:10
РФ ударила "Искандером" по общине в Харьковской области: есть разрушения, пострадала женщина
19 января 2025, 04:20
Ракетная атака на Запорожье: из-под завалов достали тело человека, количество пострадавших выросло
19 января 2025, 01:40
Житель Харьковщины много лет насиловал свою 7-летнюю приемную дочь: ему грозит пожизненное
19 января 2025, 00:05
В Киеве чиновница больницы требовала 5000 долларов с военного за подтверждение инвалидности
18 января 2025, 19:10
Сына нардепа разоблачили на хищении денег на Львовщине: что известно
18 января 2025, 18:31
В Одесской области задержали трех "военных" из Киева, которые планировали сбежать за границу
18 января 2025, 17:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Юрий Богданов
Все блоги »