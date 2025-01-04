У Запоріжжі двоє дітей постраждали від вибуху пляшки з саморобною сумішшю
Подія сталася вдень 3 січня у Хортицькому районі Запоріжжя. Дітей госпіталізували
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Двоє 11-річних хлопчиків після перегляду в інтернеті відео вирішили провести хімічний експеримент на території гаражного кооперативу. Вони змішали необхідні складові у пластиковій пляшці, після чого внаслідок хімічної реакції суміш вибухнула в руках одного з них. Обидва хлопчики отримали опіки обличчя. Їх госпіталізували.
З дітьми та їхніми рідними поліцейські провели профілактичні бесіди. Відносно батьків склали адмінпротокол.
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