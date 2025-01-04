фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Двоє 11-річних хлопчиків після перегляду в інтернеті відео вирішили провести хімічний експеримент на території гаражного кооперативу. Вони змішали необхідні складові у пластиковій пляшці, після чого внаслідок хімічної реакції суміш вибухнула в руках одного з них. Обидва хлопчики отримали опіки обличчя. Їх госпіталізували.

З дітьми та їхніми рідними поліцейські провели профілактичні бесіди. Відносно батьків склали адмінпротокол.

Нагадаємо, на Львівщині куля з пневматичної рушниці влучила у голову 4-річної дівчинки.