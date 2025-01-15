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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Хлопець на власному подвір’ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у нього в руках.

Медики доставили 14-річну дитину до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. Хлопець отримав термічні опіки очей. На щастя, обійшлося без госпіталізації.

Причини та обставини події з’ясовували поліцейські.

Нагадаємо, вдень 3 січня у Запоріжжі двоє дітей постраждали від вибуху пляшки з саморобною сумішшю.