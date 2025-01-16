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16 січня 2025, 05:30

Сядеш надовго: СБУ пояснила, що чекає на підлітків, які працюють на Росію

16 січня 2025, 05:30
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скріншот із відео
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Російські спецслужби активно "полюють" через соцмережі на підлітків та молодь. Служба безпеки України разом із режисером Любомиром Левицьким створили соціальний відеоролик, який інформує громадян про невідворотність покарання за вчинені проти держави злочини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

"Пам’ятай: підпали майна ЗСУ, держустанов чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх", – йдеться в повідомленні.

У 2024 році правоохоронці затримали понад 450 осіб, які замість "легких грошей" від окупантів отримали реальну перспективу тюремного ув’язнення.

"Не пали своїх! "Спали" ворога!", – закликають в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування українців спецслужбами РФ.

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