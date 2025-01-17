У Львові ушпиталили трьох дітей, які зробили вибухівку за інструкцією в TikTok

фото: city-adm.lviv.ua

За останній тиждень до лікарні у Львові потрапили троє дітей, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка. Таку "петарду" діти робили за інструкцією в застосунку TikTok

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Нова пошесть із Тік-Току завдає шкоди здоровʼю і життю українських дітей. Адже вони роблять "петарду" й потрапляють до лікарні з глибокими опіками обличчя", — йдеться у повідомленні.

Так, до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років. Перед їхніми обличчями розірвалася така саморобна вибухівка.

Між собою ці діти не знайомі. Всі вони за покроковою інструкцією в TikTok брали пластикову пляшку, воду, кульку із фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку.

Лікарні кажуть, що такі пацієнти потрапляють медзакладу із глибокими хімічними опіками обличчя. Справа в тому, що засіб для очищення труб, який є у цих так званих "петардах”, буквально розʼїдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Трьом потерпілим дітям медики надали допомогу. На жаль, у них усіх залишаться рубці на обличчі.

Нагадаємо, 13 січня у місті Лохвиця Полтавської області 14-річний хлопець на власному подвір’ї змішав побутову хімічну рідину з водою, внаслідок чого вона вибухнула у нього в руках.

Раніше повідомлялося, що вдень 3 січня у Запоріжжі двоє дітей постраждали від вибуху пляшки з саморобною сумішшю.