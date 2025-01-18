фото: ДБР

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

З вересня по грудень 2019 року син нардепа спільно із чиновниками селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили механізм із заволодіння бюджетними коштами громади. Оборудка була реалізована під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії".

Таким чином фігуранти привласнили майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька.

За даними ЗМІ, фігурантом справи є син нардепа від фракції "Європейська солідарність" Андрія Лопушанського – Андрій.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 12 років вʼятниці.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн, яку розробив ексзаступник голови Харківської облради.