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04 грудня 2024, 21:22

Україна розширила виробництво ракет "Нептун", а "Паляницю" запустила в серію

04 грудня 2024, 21:22
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фото: Міноборони
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Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує RegioNews.

"Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях", – йдеться у повідомленні.

Водночас Міноборони повідомило, що ракетний безпілотник "Паляниця" вийшов у серійне виробництво.

Нагадаємо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".

Також Міноборони кодифікувало до постачання Силам оборони мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун".Дрон збудований за літаковою схемою.

Україна виробництво Нептун виробництво ракет Паляниця
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