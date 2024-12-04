Україна розширила виробництво ракет "Нептун", а "Паляницю" запустила в серію
Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування
Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує RegioNews.
"Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 для комплексу "Нептун". Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більших відстанях", – йдеться у повідомленні.
Водночас Міноборони повідомило, що ракетний безпілотник "Паляниця" вийшов у серійне виробництво.
Нагадаємо, нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".
Раніше Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований модуль вітчизняного виробництва "Пернач".
Також Міноборони кодифікувало до постачання Силам оборони мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун".Дрон збудований за літаковою схемою.