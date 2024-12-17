Украина имеет лазер "Тризуб", который способен сбивать вражеские самолеты, — Сухаревский

фото: LIGA.net

Украина имеет лазерное оружие "Тризуб", способное сбивать вражеские воздушные цели на высоте более 2 км, среди которых и самолеты

Об этом командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадим Сухаревский заявил 16 декабря, выступая на конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью", информирует Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

По его словам, в настоящее время Силы беспилотных систем масштабируют и усиливают лазер.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что имеет лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты. Проект работает, он действительно есть" , – подчеркнул полковник Вадим Сухаревский.