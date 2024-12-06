фото: facebook.com/zelenskyy.official

Сьогодні, 6 грудня, в День Збройних Сил України Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло". Ця зброя вітчизняного виробництва вже має підтверджене бойове застосування

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

За наявною інформацією, гібридна ракета здатна досягати швидкості 700 км/год. Вона має дальність польоту понад 700 км.

The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.



I am grateful to everyone involved in our defense production, whose… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2024

"Дрон-ракета "Пекло". Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу "Нептун", які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет "Паляниця" також є просування