Сили оборони отримали першу партію новітніх дронів-ракет "Пекло"

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

За наявною інформацією, гібридна ракета здатна досягати швидкості 700 км/год. Вона має дальність польоту понад 700 км.

The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.



I am grateful to everyone involved in our defense production, whose… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ