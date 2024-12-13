Військові показали, як збили з ПЗРК російську крилату ракету

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Сьогодні, 13 грудня, під час масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні мобільна вогнева група повітряного командування "Захід" збила ворожу крилату ракету

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що російську ракету знищив командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк. Військовий уразив її з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

"Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 13 грудня під час обстрілу росіяни випустили по Україні 93 ракети. Вдалося збити 81, з них – 11 крилатих ракет приземлили F-16.