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Більша вогнева потужність: Україна модернізувала американські бронетранспортери М113
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15 грудня 2024, 09:30

Більша вогнева потужність: Україна модернізувала американські бронетранспортери М113

15 грудня 2024, 09:30
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фото: Міністерство оборони України
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Україна посилила вогневу потужність американського бронетранспортера М113, який мають на озброєнні Сили оборони. Вітчизняні зброярі виготовили новий дистанційно керований модуль "Таврія 14.5/7.62" та встановили його на броню бойової машини

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Після модернізації, завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14.5 та 7.62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.

Зазначається, що раніше основним озброєнням БТР М113 був кулемет калібру 12.7 мм. Водночас кулеметник працював по ворожих цілях із малозахищеної позиції на броні.

Нагадаємо, в листопаді арсенал ЗСУ поповнили понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки.

Раніше повідомлялося, що на озброєння ЗСУ надійшов український бронетранспортер "Oncilla-Shturm".

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