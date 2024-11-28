На Львівщині понад півмільйона абонентів залишилися без електрики, – ОВА

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Сьогодні вранці окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Львівщини. Наразі більше півмільйона споживачів не мають світла

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

"Станом на зараз через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки на Рівненщині понад 280 тисяч споживачів залишилися без світла. В області наявні перебої з водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.