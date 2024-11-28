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28 листопада 2024, 08:20

Окупанти атакували інфраструктуру Сумщини, — ОВА

28 листопада 2024, 08:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вранці, 28 листопада, під час масованої атаки війська РФ завдали ударів ракетами по інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.

"Зранку росіяни здійснили ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади. Зафіксовано 3 вибухи. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.

Також повідомлялося, що вранці 28 листопада російська армія атакувала столицю ракетами. Працює ППО, зафіксовані падіння уламків в одному з районів столиці.

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