Влада Миколаївщини розповіла про наслідки масованого ракетного обстрілу

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Внаслідок масованої ракетної атаки Росії сьогодні вранці, 28 листопада, на Миколаївщині сталося відключення електрики

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в області", — йдеться в повідомленні.

Він додав, що протягом минулої доби РФ пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району. Також 27 листопада, близько 16:00 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки на Рівненщині понад 280 тисяч споживачів залишилися без світла. В області наявні перебої з водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.