Влада Миколаївщини розповіла про наслідки масованого ракетного обстрілу
Внаслідок масованої ракетної атаки Росії сьогодні вранці, 28 листопада, на Миколаївщині сталося відключення електрики
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в області", — йдеться в повідомленні.
Він додав, що протягом минулої доби РФ пʼять разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївського району. Також 27 листопада, близько 16:00 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки на Рівненщині понад 280 тисяч споживачів залишилися без світла. В області наявні перебої з водопостачанням.
Раніше повідомлялося, що 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.