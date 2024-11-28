У низці областей України запровадили екстрені відключення електрики
Вранці, 28 листопада, під час ракетної атаки ворога у декількох областях за вказівкою "Укренерго" було запроваджено екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу енергетичної компанії ДТЕК.
Зокрема, відключення світла запроваджені у Києві та Одесі.
Також про запровадження аварійних відключень повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Також користувачі соцмереж повідомляють, що у деяких населених пунктах Київщини та Житомирщини є відключення світла.
В Укренерго повідомили, що відключення застосовані у зв'язку з загрозою обстрілів.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні, у низці областей прогриміли вибухи. Ворог застосовує ракети різних типів.
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