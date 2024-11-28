У низці областей України запровадили екстрені відключення електрики

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Вранці, 28 листопада, під час ракетної атаки ворога у декількох областях за вказівкою "Укренерго" було запроваджено екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу енергетичної компанії ДТЕК.

Зокрема, відключення світла запроваджені у Києві та Одесі.

Також про запровадження аварійних відключень повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Також користувачі соцмереж повідомляють, що у деяких населених пунктах Київщини та Житомирщини є відключення світла.

В Укренерго повідомили, що відключення застосовані у зв'язку з загрозою обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні, у низці областей прогриміли вибухи. Ворог застосовує ракети різних типів.