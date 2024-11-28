Во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без электричества, – ОВА

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Сегодня утром оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Львовщины. В настоящее время более полумиллиона потребителей не имеют света

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"По состоянию на данный момент из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света. В области имеются перебои с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.