Во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без электричества, – ОВА
Сегодня утром оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Львовщины. В настоящее время более полумиллиона потребителей не имеют света
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
"По состоянию на данный момент из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате утренней ракетной атаки в Ровенской области более 280 тысяч потребителей остались без света. В области имеются перебои с водоснабжением.
Ранее сообщалось, что 28 ноября энергетика Украины находится под массированным ударом России. В столице и областях используются экстренные и аварийные отключения света.