Фото: поліція Вінницької області

У Вінниці внаслідок ДТП постраждала 79-річна жінка. Її збив автомобіль Opel на нерегульованому пішохідному переході. Після огляду медики відпустили потерпілу додому

Про це повідомили у поліції Вінниччини, передає RegioNews.

Автопригода сталася 25 листопада близько 19:00 на вулиці Привокзальній у Вінниці.

За попередньою інформацією, 69-річний водій автомобіля Opel наїхав на місцеву жительку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Жінку оглянули медики та надали їй необхідну допомогу, після чого відпустили додому.

Водій пройшов освідування — він був тверезий. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Нагадаємо, на Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході. Дівчина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.