Фото: прокуратура Одеської області

В Одесі 45-річний чоловік намагався незаконно заволодіти квартирою в елітному житловому комплексі на Французькому бульварі. Для цього він підробив документи власника та отримав довіреність на розпорядження нерухомістю вартістю понад 5,4 млн грн

Про це повідомили в прокуратурі Одеської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у листопаді 2022 року одесит дізнався, що власник квартири — громадянин Ізраїлю — виїхав за кордон. Після цього чоловік підробив його паспорт і картку платника податків, вклеївши у паспорт власну фотографію.

Згодом, видаючи себе за власника нерухомості, він звернувся до нотаріуса та отримав довіреність на розпорядження квартирою.

Наразі незаконне право власності на житло скасували, а квартиру повернули законному власнику.

Чоловік перебуває під домашнім арештом. Йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство в особливо великих розмірах та підробленні документів.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.