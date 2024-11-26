На Черкащині легковик влетів у металевий відбійник: є постраждала
ДТП сталася 24 листопада близько 18:00 в межах міста Золотоноша Черкаської області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Так, 60-річний водій авто Nissan Tiida не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався у металевий відбійник.
Травми отримала 63-річна пасажирка, її госпіталізували до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Нагадаємо, вночі 22 листопада на Рівненщині легковик врізався у вантажівку. Загинув 21-річний водій.
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