В пригороде Львова 17-летний водитель легковушки врезался в столб: есть пострадавшие

фото: Нацполиция

ДТП с пострадавшими произошло вечером 25 ноября вблизи города Дубляны Львовского района. В больницу госпитализировали несовершеннолетнего водителя и пассажира автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Следователи установили, что около 19:00 на автодороге "Восточный подъезд во Львов" автомобиль Chery Amulet выехал за пределы проезжей части и влетел в столб. За рулем находился 17-летний житель Львовского района.

"В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир, 19-летний житель района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области кроссовер Dodge Journey упал в котлован, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП 68-летний водитель и его 51-летний пассажир погибли на месте.