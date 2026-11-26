Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У межах чергового репатріаційного заходу в Україну повернули тіла (останки) 250 полеглих захисників. Після повернення правоохоронці проведуть експертизи, щоб встановити особи загиблих

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

Репатріація стала результатом спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших складових сектору безпеки й оборони.

У СБУ наголосили, що за кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота, мета якої — повернути полеглих оборонців додому та дати їхнім родинам можливість гідно попрощатися з рідними.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

У Службі безпеки запевнили, що спільно з іншими державними органами продовжують роботу з повернення тіл загиблих українських військових.

Нагадаємо, що в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим.