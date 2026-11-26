Росія атакувала Одесу та передмістя: загинув 70-річний чоловік
Унаслідок російської атаки на Одесу та передмістя загинув 70-річний чоловік. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та територію приватного домоволодіння
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, медики боролися за життя постраждалого, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.
На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків російської атаки.
Нагадаємо, Україна вперше збила російський реактивний дрон "Герань"бойовим лазером.
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
До 20 сантиметрів снігу та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
26 листопада 2026, 18:18На Донеччині дев’ятьох освітян підозрюють у співпраці з окупантами
26 листопада 2026, 17:50На Рівненщині жінка обкрадала пенсіонерів під виглядом оформлення доплат до пенсії
26 листопада 2026, 17:37У Києві чоловік продавав наркотики на всі регіони
26 листопада 2026, 17:35На Одещині ухилянтів "пускали за кордон" за 20 тисяч доларів
26 листопада 2026, 17:15Експравоохоронця з Херсона засудили до 15 років за держзраду та колабораціонізм
26 листопада 2026, 17:10У Вінниці Opel збив 79-річну жінку на пішохідному переході
26 листопада 2026, 16:57В Одесі чоловік підробив документи, щоб заволодіти квартирою за 5,4 млн грн
26 листопада 2026, 16:45СБУ повідомила про повернення в Україну тіл 250 загиблих оборонців
26 листопада 2026, 15:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Всі блоги »