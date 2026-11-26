Фото: поліція Рівненської області

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася близько 8:00. За попередніми даними, спочатку зіткнулися три автомобілі, які рухалися в одному напрямку. Унаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав, а водії почали оформлювати подію за допомогою європротоколу.

У цей час пасажирка одного з автомобілів Renault Kangoo — 42-річна жителька села Чудель — вирішила перейти дорогу в невстановленому місці. На неї наїхала вантажівка БАЗ.

За кермом вантажівки перебував 37-річний житель села Стрільськ. За попередньою інформацією, водій не встиг зреагувати та загальмувати. Перевірка показала, що він був тверезий.

Пішохідку з переломами п’яти ребер, пневмотораксом, закритою травмою грудної клітки та осадненнями шкіри госпіталізували.

Слідчий розпочав досудове розслідування.

У поліції закликають пішоходів переходити дорогу лише у визначених місцях і перед цим переконуватися в безпеці.

Нагадаємо, на Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході. Дівчина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.