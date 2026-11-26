Фото: Херсонська обласна прокуратура

Колишнього співробітника органів внутрішніх справ України засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, колабораціонізм і жорстоке поводження з цивільним населенням. Під час окупації Херсона він працював на росіян у незаконно створеному правоохоронному органі

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Прокурори довели в суді, що під час тимчасової окупації Херсона чоловік добровільно перейшов на службу до ворога. Він обійняв посаду "старшого слідчого" в окупаційному "райвідділі поліції".

За даними прокуратури, на цій посаді засуджений сприяв придушенню будь-яких проявів незгоди з політикою окупаційної влади.

Суд визнав його винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням, державній зраді та колабораціонізмі.

Окрім 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, чоловіка позбавили спеціального звання "старший лейтенант міліції".

Також йому заборонили протягом 13 років обіймати будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах, займатися правоохоронною діяльністю й діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.