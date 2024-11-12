На Львівщині велосипедист потрапив під колеса вантажівки: потерпілого ушпиталили

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 18:00 в Рудниках вантажівка MAN збила велосипедиста.

"Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться у повідомленні.

Потерпілим виявився 42-річний місцевий мешканець. Відомо, що за кермом фури був 50-річний житель Львівського району. Водієві загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Слідчі зʼясовують усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, неподалік села Звірів Луцького району легковик на смерть збив велосипедиста.