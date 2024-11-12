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12 ноября 2024, 15:08

Во Львовской области велосипедист попал под колеса грузовика: пострадавшего госпитализировали

12 ноября 2024, 15:08
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фото: Нацполиция
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Авария произошла вчера вечером, 11 ноября, в селе Рудники Стрыйского района. Велосипедиста забрала "скорая"

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 18:00 в Рудниках грузовик MAN сбил велосипедиста.

"В результате ДТП водитель двухколесного получил телесные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Потерпевшим оказался 42-летний местный житель. Известно, что за рулем фуры находился 50-летний житель Львовского района. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, неподалеку села Зверев Луцкого района легковушку насмерть сбил велосипедиста.

госпитализация ДТП авария Нацполиция Львовская область велосипед травмы
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