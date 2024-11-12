Во Львовской области велосипедист попал под колеса грузовика: пострадавшего госпитализировали
Авария произошла вчера вечером, 11 ноября, в селе Рудники Стрыйского района. Велосипедиста забрала "скорая"
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 18:00 в Рудниках грузовик MAN сбил велосипедиста.
"В результате ДТП водитель двухколесного получил телесные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.
Потерпевшим оказался 42-летний местный житель. Известно, что за рулем фуры находился 50-летний житель Львовского района. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, неподалеку села Зверев Луцкого района легковушку насмерть сбил велосипедиста.
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