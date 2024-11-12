Під Луцьком легковик на смерть збив велосипедиста

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Смертельна ДТП сталася ввечері 10 листопада неподалік села Звірів Луцького району. Велосипедист загинув на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 18:00 автомобіль Kia Sorento збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

"Від отриманих травм 73-річний житель Луцького району помер на місці пригоди", — йдеться у повідомленні.

За кермом автівки перебував 29-річний житель Рівного. Він був тверезий. Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини ДТП. Триває слідство.

Нагадаємо, у Ковелі Волинської області вантажівка на смерть переїхала пішохода.