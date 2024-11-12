фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій позашляховика Nissan Patrol, у якому перебували четверо пасажирів, рухався ґрунтовою дорогою в лісовому масиві. Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет, а опісля – перекинувся в обрив.

Внаслідок цього 53-річний пасажир авто загинув на місці, інший 55-річний пасажир помер дорогою до лікарні.

До лікарні госпіталізували ще одну пасажирку та 34-річного водія. Четверта пасажирка авто від госпіталізації відмовилася.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 10 листопада на Київщині легковик влетів у дерево. Водій загинув, травмованого пасажира госпіталізували.