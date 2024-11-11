На Львівщині зіткнулися автівки: четверо постраждалих, серед них – діти

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ДТП сталася 10 листопада близько 14:40 у Золочеві на Львівщину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнуличя автомобілів Mitsubishi Lancer та Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП 44-річний водій Mercedes та його пасажирки віком 10, 15 і 41 рік, отримали травми та були госпіталізовані.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 8 листопада на Буковині автівка врізалася в трактор та перекинулася. Є загиблий.